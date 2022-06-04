سبب وفاة الفنان إبراهيم أحمد محمد صالح حمامة في السودان وموعد الدفن ويكيبيديا ، وعلى المنصات الرقمية كافة شهدت مئات التغريدات في الساعات الأولى من اليوم السبت 4-7-2022 بعد الإعلان رسميا عن وفاة الفنان السوداني إبراهيم صالح والتي تترحم على روحه بعد الانتقال إلى جوار ربه ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم التفاصيل الكاملة .

ويبحث المواطنون في السودان عن سبب وفاة الفنان إبراهيم احمد محمد صالح حمامة وموعد الدفن ويكيبيديا عبر محركات الانترنت لا سيما على جوجل الشهير هذا الامر دفعنا إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم التفاصيل بالإضافة إلى أننا قمنا بنقل التغريدات من المستخدمين التي تدعو الله عزو جل بان يرحمه ويغفر له ، وفيما يلي كامل التفاصيل.

سبب وفاة الفنان السوداني إبراهيم أحمد صالح

وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الفنان السوداني إبراهيم احمد محمد صالح قد توفي اليوم في إحدى المستشفيات بالسودان جراء اصابته لمرض عضال كان قد ألم به سابقًا.

موعد دفن الفنان إبراهيم أحمد محمد صالح

وعن موعد دفن وتشييع جنازة الفنان ابراهيم احمد محمد صالح فإن انطلاق موعد التشييع سيكون خلال الساعات المقبلة في السودان إلا أن يواري الثرى إلى أحد المقابر .

وفاة الفنان إبراهيم أحمد محمد صالح

ياسين احمد علق على وفاة الفنان إبراهيم احمد صالح قائلة : "وفاة الفنان ابراهيم أحمد محمد صالح (حمامة) ندعو له الله أن يتقبله قبولاً حسناً، وأن يدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، وحسن اولئك رفيقا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة الفنان ابراهيم أحمد محمد صالح (حمامة) اخر عناقيد #فن_الحقيبة ذو الصوت البهيج والأداء الممتع. نسأل الله أن يتقبله قبولاً حسناً، وأن يدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، وحسن اولئك رفيقا، إنا لله وإنا إليه رجعون... pic.twitter.com/xwpxZ4Ett6 — Hercules هرقل (@Herculesami) June 4, 2022

هرقل كتب : "وفاة الفنان ابراهيم أحمد محمد صالح (حمامة) اخر عناقيد فن الحقيبة ذو الصوت البهيج والأداء الممتع. نسأل الله أن يتقبله قبولاً حسناً، وأن يدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، وحسن اولئك رفيقا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

احمد كتب : " خبر مؤلم وحزين ... وفاة الفنان إبراهيم أحمد محمد صالح (حمامة) ونسأل الله أن يتقبله قبولاً حسناً، وأن يدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، وحسن اولئك رفيقا ، إنا لله وإنا إليه راجعون".