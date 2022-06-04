طالبة "أردنية" تنسحب من أحد المنظمات الإنسانية الداعمة للاحتلال

أعلنت الطالبة تالا عودة أحد طالبات الجامعة الأردنية عن انسحابها من العمل في منظمة "التحالف من أجل الإنسانية" بعد علمها بدعم المنظمة للكيان الصهيوني، كما أن الطالبة تالا عودة تنازلت عن منصب "سفيرة" في منظمة التحالف من أجل الإنسانية، بعد علمها أنها تدعم الكيان الصهيوني.

من هي الطالبة تالا عودة؟

تالا عودة، هي رياضية متعددة المواهب، وتمارس العديد من الأنشطة الرياضية منذ أن كانت طالبة على مقاعد الدراسة الثانوية؛ وهي احدى لاعبات مركز عودة للجمباز؛ وتعمل ايضا في مجال تدريب للصغار في المركز.

وكانت اللاعبة تالا عودة قد حصلت على الميدالية الذهبية على مستوى محافظة العاصمة؛ بعد فوزها بالمركز الأول ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للياقة البدنية للعام 2018؛ كأفضل إنجاز حققته في مسيرتها الرياضية القصيرة نسبيا.

ونشأت تالا في عائلة رياضية؛ حيث والدها الكابتن عادل عودة من الرياضيين المخضرمين على المستويات الأكاديمي والإداري والتدريبي؛ وفي مضمار رياضة الجمباز تحديدا.

عائلة تالا عودة الرياضية

وللاعبة تالا عودة، شقيق يكبرها يدعى امي عودة، فهو مارس رياضات الجمباز وكرة القدم والمبارزة والكاراتيه؛ ومارس شقيقها الثاني "علاء عودة" رياضات الجمباز وكرة القدم وكرة السلة وكرة اليد في المدرسة الوطنية الارثوذكسية؛ أما الشقيق الثالث "شريف عودة" فهو حاصل على شهادة بكالوريوس تربية رياضية من الجامعة الأردنية؛ ويعمل حاليا مدرسا للتربية الرياضية في أكاديمية عمان؛ ومدربا للجمباز في مدارس خاصة؛ ومدربا للسباحة في مدينة الحسين للشباب.

وأخيرا للرياضية تالا عودة شقيقة تكبرها تدعى روان عودة، حاصلة على بكالوريوس في التربية الرياضية عام 2010 من الجامعة الأردنية وحاليا سنة ثالثة في الماجستير لنفس التخصص؛ فهي سبق ان مارست رياضة الجمباز لمدة 7 سنوات كلاعبة في الاتحاد الأردني للجمباز؛ وشاركت في دورة تحكيم جمباز فني في قطر عام 2009؛ وحصلت على شهادة تدريب في الجمباز الايقاعي؛ لتصبح أول مدربة جمباز ايقاعي في الأردن عام 2010.