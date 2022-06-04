الأردن: ثاني طالبة تنسحب من أحد المنظمات الإنسانية الداعمة للاحتلال

انضمت الطالبة لينة جاد الله إلى الطالبة تالا عودة واعلنت انسحابها من العمل في منظمة "التحالف من أجل الإنسانية" بعد علمها بدعم المنظمة للكيان الصهيوني.

وعلم مراسلنا ان الطالبتين عودة وجاد الله تنازلتا عن منصب "سفيرة" في منظمة التحالف من أجل الإنسانية، بعد علمهما بأنها تدعم الكيان الصهيوني.

من هي الطالبة تالا عودة؟

تالا عودة، هي رياضية متعددة المواهب، وتمارس العديد من الأنشطة الرياضية منذ أن كانت طالبة على مقاعد الدراسة الثانوية؛ وهي احدى لاعبات مركز عودة للجمباز؛ وتعمل ايضا في مجال تدريب للصغار في المركز.

وكانت اللاعبة تالا عودة قد حصلت على الميدالية الذهبية على مستوى محافظة العاصمة؛ بعد فوزها بالمركز الأول ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للياقة البدنية للعام 2018؛ كأفضل إنجاز حققته في مسيرتها الرياضية القصيرة نسبيا.

ونشأت تالا في عائلة رياضية؛ حيث والدها الكابتن عادل عودة من الرياضيين المخضرمين على المستويات الأكاديمي والإداري والتدريبي؛ وفي مضمار رياضة الجمباز تحديدا.

عائلة تالا عودة الرياضية

وللاعبة تالا عودة، شقيق يكبرها يدعى امي عودة، فهو مارس رياضات الجمباز وكرة القدم والمبارزة والكاراتيه؛ ومارس شقيقها الثاني "علاء عودة" رياضات الجمباز وكرة القدم وكرة السلة وكرة اليد في المدرسة الوطنية الارثوذكسية؛ أما الشقيق الثالث "شريف عودة" فهو حاصل على شهادة بكالوريوس تربية رياضية من الجامعة الأردنية؛ ويعمل حاليا مدرسا للتربية الرياضية في أكاديمية عمان؛ ومدربا للجمباز في مدارس خاصة؛ ومدربا للسباحة في مدينة الحسين للشباب.