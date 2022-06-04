تكلفة وتسعيرة الحج 2022 في فلسطين.. رسوم الحج 2022 في قطاع غزة، ينتظر المسلمون بدء موسم الحج على أحر من الجمر، فهي من أهم العبادات التي يحبب المسلمون أدائها، لاسيما وأنها تكفر عن ذنوبهم جميعا وتقربهم من الله سبحانه وتعالى ولينال رحمته سبحانه وتعالى، إضافة إلى إضافة إلى أن الحج كالجهاد، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، لكن في حال كان إخلاصا لوجه الله سبحانه وتعالى دون أهداف أخرى من أداء تلك الفريضة.

رسوم الحج في فلسطين 2022

ويبحث الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة المحتلة، تكلفة وتسعيرة الحج 2022 في فلسطين.. رسوم الحج 2022 في قطاع غزة، ورسوم الحج في فلسطين، لاسيما وأن فريضة الحج توقفت منذ عام 2022، بسبب جائحة كورونا، قبل أن يعلن عن استئنافها من جديد، لكل الفلسطينيين، لهذا يشرع الفلسطينيون بالبحث عن رسوم الحج في فلسطين 2022، مع الإشارة إلى أن تكلفة الحج من الضفة إلى السعودية تختلف عن تكلفتها من قطاع غزة إلى المملكة، بسبب أوضاع المعابر وآلية السفر، وتحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشرم رسوم الحج في فلسطين 2022، وفق ما ورد عن وزير الأوقاف الفلسطيني صباح هذا اليوم.

تسعيرة الحج في فلسطين 2022

وفي العادة تختلف تسعيرة الحج في الضفة وغزة، إذ تزيد التكلفة من غزة عن الضفة من 500- 600 دينار أردني، بسبب آلية السفر والرسوم على المعابر والتنقل من غزة إلى القاهرة وصولا إلى المملكة العربية السعودية، وغيرها من الأمور الفنية إذ أعلن وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، صباح اليوم السبت 4 يونيو 2022، أن تسعيرة الحج هذا العام تتراوح من 2700- 2800 دينار أردني لكل حاج، إلا أن التكلفة تزيد بنحو 500 دينار أردني من تكلفتها من الضفة.

كم تكلفة الحج في غزة هذا العام

ومن المتوقع أن تكون تكلفة الحج من قطاع غزة، إلى المملكة العربية السعودية نحو 3200 دينار أردني، شاملة السكن وغير ذلك من الأمور الفنية، وهي تكلفة كبيرة جدا على المواطنين في قطاع غزة، وبزيادة كبيرة عن آخر رحلة حج إلى المملكة العربية السعودية، لكن التسعيرة الحقيقة لم تصدر فعليا من الجهات المختصة، ومن المتوقع أن تصدر بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.