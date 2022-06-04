الداخلية تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، يوم غد الأحد 5 يونيو 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر يوم غد هو للحافلتين الأولى، والثانية حتى الرقم (70) من الكشف الجديد رقم (2022/24) هنـــــا ، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/22) هنـــــــا.

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأحد في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

ونشرت الوزارة، مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

الأحد 6/5: فحص الحافلات (باقي 2-5).

الإثنين 6/6: فحص الحافلات (6-8).

الثلاثاء 6/7: فحص الحافلتين (9 و10).

وطالبت داخلية غزة، بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.