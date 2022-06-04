الإعلان عن نسبة صرف رواتب موظفي غزة

أعلن بنك الإنتاج الفلسطيني، اليوم السبت، عن نسبة صرف رواتب موظفي غزة عن شهر مايو 2022، والمقرر صرفها الأحد المقبل.

إعلان البنك جاء في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قال فيه إنه جهز مكتب داخل شرطة محافظة رفح لصرف رواتب الموظفين الحكومين.

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

🚨 السادة موظفي حكومة غزة الكرام 🙋‍♂️🙋‍♂️

👈 تم الإنتهاء من تجهيز مكتب داخل شرطة محافظة رفح لصرف رواتب الموظفين الحكومين.

💬 ملاحظة /

صرف دفعة راتب شهر مايو /2022 بنسبة 60% وبحد أدنى 1800 شيكل، وذلك يوم الأحد 05/06/2022.

🔗 السحب من فرع بنك الانتاج الرئيسي و فرع النصر ابراج المقوسي سويدي الشيخ رضوان و فرع خانيونس و مدينة عرفات للشرطة ومكتب شرطة محافظة رفح.

🔗 إستقبال الجمهور الساعة الثامنة صباحاً.

🔗 السحب حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة كورونا.

💸 بنك الإنتاج الفلسطيني