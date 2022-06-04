"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (5 يونيو)

وبينت الوزارة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن السفر سيكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلتان: الأولى، والثانية حتى الرقم (70) من الكشف الجديد رقم (2022/24)، بالإضافة لكشف الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/22)، داعية المدرجة أسماؤهم ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر و التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأحد في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر، موضحة مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الأحد 6/5: فحص الحافلات (باقي 2-5).

- الإثنين 6/6: فحص الحافلات (6-8).

- الثلاثاء 6/7: فحص الحافلتين (9 و10).

كشف المسافرين هنــــــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنـــــــــــــا