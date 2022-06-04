دعوات مقدسية للتصدي لاقتحامات المستوطنين غدا الأحد والاثنين

تتواصل الدعوات المقدسية، بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى غدا الأحد والاثنين (5 و6 يونيو الجاري)، للتصدي للاقتحامات المتوقعة للمستوطنين في هذين اليومين.

يأتي ذلك في ظل إطلاق جماعات استيطانية دعوات جديدة لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى "عيد نزول التوراة" العبري.

وأكد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، على أهمية استمرار شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، تزامنا مع تواصل دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جديدة.

وقال الشيخ صبري إنه "يجب التمسك في الدفاع عن المسجد الأقصى، والاستمرار في شد الرحال إليه، لإحباط دعوات المستوطنين المتواصلة لاقتحام المسجد".

ورأى أن صمت العالم العربي والإسلامي، يشجع الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على تكرار اقتحاماتهم المركزية للمسجد الأقصى، إلى جانب مواصلة محاولات التهويد وتنفيذ الطقوس الدينية داخل باحاته.

وتابع الشيخ صبري قائلا: "في ظل هذه الاعتداءات ليس أمامنا سوى مواصلة الرباط والصلاة في الأقصى، والتمسك بقبلتنا الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم".

وأدى عشرات آلاف المواطنين صلاة أمس الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في "جمعة الحشد الكبير" رغم تشديدات الاحتلال العسكرية في القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 35 ألف مصل تمكنوا من الوصول للأقصى، وأداء الصلاة في باحاته وداخل المصليات المسقوفة.

وتوافد آلاف الفلسطينيين من القدس والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، فيما عرقلت قوات الاحتلال وصول مئات الفلسطينيين بعد فرض إجراءات عسكرية مشددة في مدينة القدس المحتلة.