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تفاصيل الخبر
وزير الأوقاف: رسوم الحج لهذا العام من 2700 - 2800 دينار اردني
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:28 ص
04 يونيو 2022
وزير الأوقاف: رسوم الحج لهذا العام من 2700 - 2800 دينار اردني
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