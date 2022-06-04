وزير الأوقاف: رسوم الحج لهذا العام من 2700 - 2800 دينار اردني

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:28 ص
04 يونيو 2022
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وزير الأوقاف: رسوم الحج لهذا العام من 2700 - 2800 دينار اردني

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