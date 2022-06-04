القدرة يوضح سبب الاكتظاظ في مشافي غزة والخطة لتلافيها وكيفية التعامل مع الشكاوي

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، اليوم السبت 4/6/2022 ان الوزارة جاهزة للتعامل مع أي شكوى يقدمها المواطنين والوقوف على تفاصيلها، ولن نغادر أي شكوى دون إيجاد حلول لها.

وقال الدكتور القدرة خلال تصريحات لـ"صوت الاقصى" الوزارة أنشأت وحدة خاصة بالشكاوى، بهدف التعامل مع شكواى المواطنين وفق المنهجية والسياسة التي وضعتها.

وأشار الى ان الوزارة وضعت نظام "الإحالة ما بين المرافق الصحية والعيادات الخارجية" في المستشفيات لتسهيل تقديم الخدمة وكل مواطن يذهب للمشفى يكون لديه ساعة حضور.

وبين ان سبب حدوث التكدس داخل العيادات الخارجية يرجع لعدم حضور المواطنين في التوقيت المحدد لهم وفق نظام الإحالة.

وأوضح ان الوزارة لديها خطة لتجويد كافة الخدمات الطبية وتوسعة العيادات الخارجية بشكل مستمر حتى تتلاءم مع وجود المواطنين فيها ، مطالباً المواطنين بالالتزام بساعة الحضور للعيادات الخارجية لتجنب أي ازدحامات، ويومياً تستقبل العيادات الخارجية أكثر من 1500 مريض

وبشأن عشرات الأجهزة الطبية المعطة قال :" لا يزال الاحتلال يعرقل دخول أجهزة الغيار الخاصة بها، وهو ما يلقي بظلاله على العمل الصحي ويؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين "، مشيراً الى انه تم فتح شراكات متعددة مع المؤسسات الأهلية والمراكز الخاصة وفق إجراءات التأمين الصحي، لتقديم الخدمة للمواطنين.

وتابع : "في حال تعطل جهاز الرنين أو غيره من الأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية يتم توجيه المريض من قبل أقسام الأشعة الى المؤسسات الأهلية وفق برنامج ومنظومة التأمين الصحي".