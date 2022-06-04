سعر الدولار اليوم في السودان..أسعار العملات في السودان السوق الاسود اليوم السبت، ضمن متابعة فريق العمل الدائمة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لكل ما يبحث عنه الجمهور والمتابع العربي ، وضع لكم فريق العمل هذه المقالة للحديث عن سعر صرف الدولار في السودان اليوم السبت 4/6/2022، بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة من أصحاب التعاملاترية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع االسوداني بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدول المالية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار اليوم في السودان، بالإضافة سعر اليورو والإسترليني في السودان اليوم.

سعر الدولار اليوم في السودان

وحافظ سعر الدولار اليوم في السودان خلال تعاملات السبت 4 يونيو 2022 على مستواه لدى البنوك الرسمية والسوق الموزاية (السوداء).

استقر سعر الدولار اليوم في السودان عند مستوى 567.75 جنيه للشراء، و572 جنيها للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي في السودان).

وتراوح سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 567 جنيها و569.97 جنيه، بحسب وسائل إعلام سودانية محلية.

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سعر الجنيه السوداني اليوم

سعر الدولار اليوم في السودان..أسعار العملات في السودان السوق الاسود اليوم السبت، وأجرى بنك السودان المركزي عدد من التعديلات لضوابط الاستيراد بهدف إحكام صياغة الضوابط الخاصة بالاستيراد من موارد الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي وذلك بالرجوع لوزارة التجارة فقط عند الحاجة لاستيراد سلع خارج قائمة السلع الاستراتيجية والضرورية.

وأشار البنك في منشورين عممهما مطلع الشهر الجاري على المصارف وشركات الصرافة إلى أن التعديلات هدفت للتأكيد على اشتراط بأن يتم تأمين البضائع المستوردة بواسطة الشركات الوطنية فقط باستثناء بعض حالات الاستيراد الخاصة بالمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بجانب بعض الحالات الأخرى التي تستوجب التأمين بالخارج.

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كما سمحت التعديلات بالدفع المقدم في حالة استيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار المرتبطة بالقطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية..

فيما جاء منشور الصرافات في إطار إنتاج سياسات مرنة تمكن الصرافات من توسيع مجالات استخدامات مواردها خدمة للجمهور في إطار تقديم خدمات مهمة مثل التعليم وإعاشة الطلاب وأسرهم بالخارج وكذلك الحد من لجوء بعض الشرائح الأجنبية المقيمة إقامة رسمية بالسودان ولها نشاط حرفي يدر عليها دخلا يتطلب التحويل للخارج من لجوئها للتعامل عبر السوق الموازي.

ونوه بنك السودان المركزي إلى استمرار مراقبة ومتابعة تطورات سوق النقد الأجنبي وتقييم فعالية الضوابط المنظمة و تقويمها من وقت لآخر حتى يستطيع تحقيق استقرار سعر الصرف والاستقرار النقدي،سعر الدولار اليوم في السودان..أسعار العملات في السودان السوق الاسود اليوم السبت.

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سعر اليورو والإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك 604.76 جنيه للشراء، و609.30 جنيه للبيع، بمتوسط سعر في المصارف التجارية بلغ 607.26 جنيه.

وجاء سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 610 جنيهات.

سعر الدولار اليوم السبت في السودان

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك نحو 708.43 جنيه للشراء، و713.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) متوسط سعر يتراوح بين 712 جنيها و714 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنوك 151.17 جنيه للشراء، و152.31 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) عند 152 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية نحو 154.60 جنيه للشراء، و155.76 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق السوداء عند 155.16 جنيه.

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سعر الدرهم مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنوك عند 1832.99 جنيه للشراء، و 1851.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السودان النيلين

لمعرفة سعر الدولار اليوم في السودان النيلين، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله سعر الدولار اليوم في السودان..أسعار العملات في السودان السوق الاسود اليوم السبت4/6/2022م.