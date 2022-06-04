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فيديو يُظهر استهداف الصيادين شمال غزه
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:57 ص
04 يونيو 2022
فيديو يُظهر استهداف الصيادين شمال غزه
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