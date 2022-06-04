السعودية : هذة اللقاحات ضد كورونا متاحة للحجاج

شددت اشتراطات الحج للقادمين من خارج السعودية على استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة في وزارة الصحةشددت اشتراطات الحج للقادمين من خارج السعودية على استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة في وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة قائمة اللقاحات المعتمدة المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1443، وعدد الجرعات المطلوبة لكل منها.

وكشفت أن اللقاحات هي: فايزر-بيونتيك (جرعتان)، موديرنا (جرعتان)، أكسفورد-أسترازينيكا (جرعتان)، جانسن (جرعة واحدة)، كوفوفاكس (جرعتان)، نوفاكسوفيد (جرعتان)، سينوفارم (جرعتان)، ساينوفاك (جرعتان)، كوفاكسين (جرعتان)، سبوتنك (جرعتان).

وأصدرت «الصحة» من خلال تبويب «صحة ضيوف الرحمن» عبر موقعها الإلكتروني، مستندا يوضح الاشتراطات والإرشادات الصحية المتعلقة بالقادمين إلى السعودية لأداء فريضة الحج، أو العمرة، أو العمل الموسمي في مناطق الحج والعمرة لموسم 1443 (2022)، وذلك من خلال الرابط التالي (من هنا).

أوضحت عبر موقعها الإلكتروني (من هنا) اشتراطات (بروتوكولات)​ الإيواء والتنقل لموسم حج هذا العام، وقائمة الخدمات والمواقع الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية صحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة، إضافة إلى مستندات للتوعية الصحية تشمل مقاطع فيديو وصورا ومستندات، وذلك انطلاقا من الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة بقطاع الصحة، والسعي لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لكل من المواطنين، والمقيمين، والزوار، وضيوف الرحمن.

يذكر أن الاشتراطات الصحية للمسافرين القادمين إلى السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام 1443، تتمثل في تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفايروس كورونا لعيّنة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية، وأن يكون عمر المسافر أقل من 65 عاما ميلادياً، كما يشترط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا «كوفيد-19» المعتمدة في وزارة الصحة.