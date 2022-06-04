القائد الخامنئي: عظمة الثورة الاسلامية تكمن في قيادة الإمام الخميني

قدّم قائد الثورة الاسلامية في إيران السيد علي الخامنئي، التحايا والسلام للجموع التي حضرت في مراسم إحياء الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني

وقال السيد القائد في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية الامام روح الله الخميني ، اليوم السبت، "الإمام الخميني هو روح الثورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وإذا ما نزعت هذه الروح من إيران فستبقى نقشًا على الجدران".

وأضاف السيد القائد "في السنوات الماضية أشرت إلى أبعاد وميزات من شخصية الإمام الراحل، وكذلك أسهب آخرون في إظهار هذه الصفات، ولكن رغم ذلك فإن الكثير من الأمور التي لم يتم الحديث عنها فمهما تحدثنا عن العشق سنبقى مقسرين وخجلين عن بلوغ معنى العشق".

وتابع قائد الثورة الاسلامية في إيران "الكثير من أبعاد شخصية الإمام الخميني الراحل ما زالت مجهولة وغير معروفة".

وأكّد قائد الثورة الاسلامية ، أنّ عظمة الثورة الاسلامية في ايران، تكمن في الحضور الشعبي المتواصل في الساحات، الى جانب قيادة الثورة، والمشاركة الفعلية، في اختيار نظام الحكم ومؤسساته.

موقف القائد الخامنئي جاء في كلمته اليوم السبت خلال مراسم إحياء الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني في مرقده في العاصمة طهران، بحضور حشد شعبي كبير وشخصيات رسمية سياسية واجتماعية ودينية رفيعة المستوى اضافة الى قادة الحرس الثوري.

كما أكّد أنّ الثورة لا يمكن ان تستمر من دون الحضور الشعبي في الساحات الى جانب القيادة، مذكراً بما حصل مع الثورتين الفرنسية والسوفياتية، اللتان سرعان ما انتهت مفاعيلهما، بسبب عدم احترام الارادة الشعبية، وابعاد الشعب عن الساحة.

وشدّد القائد الخامنئي، على أنّ انتصار الثورة الاسلامية في ايران، تحقق بفضل مشاركة الشعب وتضحياته، وبمشاركة الشعب في اختيار نظام الحكم، وانتخاب مؤسسات الجمهورية الاسلامية الايراينة.

وفي هذا السياق، قال قائد الثورة انّ الشعب لم يبعد عن قيادة الثورة، انما بعد خمسين يوما شارك الشعب في استفاء عام للشعب، حيث اختار نظام الحكم بانتخابات حرّة ونزيهة، وبعدها شارك الشعب في انتخابات الرئيس ومجلس الشورى الاسلامي، مشيراً الى حدوث اكثر من خمسين عملية انتخابية، منذ قيام الثورة الاسلامية، بحضور الشعب في الانتخاب، الذي يشكل أحد أعمدة عظمة الثورة الاسلامية.

وأكّد السيد الخامنئي انّ عظمة الثورة الاسلامية، تحققت بفضل الإمام الخميني الراحل لها، اضافة الى مشاركة الشعب في هذه الثورة، وحضوره المتواصل في ساحاتها.

قال قائد الثورة ان "الإمام الخميني لم يكن إمام الأمس فقط وهو إمام اليوم والمستقبل، والغد أيضًا وجيلنا الواعي والذكي والذي من المقرر أن يتسلم المسؤولية الوطنية والثورية في الخطوة الثانية للثورة المباركة ويدير مستقبل هذه الثورة".

وتابع "مسيرة هذه الثورة وضعت وتولى الشعب الإيراني والأمة والبلد إلى قمم التقدم فهم بحاجة إلى برنامج شامل يساعدهم في بلوغ هذا الهدف، وهذا البرنامج الداعم الذي يمكن أن يكون مساعد ومحفز هو عبارة عن دروس وتعاليم الإمام التي تجسدت بخطاباته وسلوكه ويمكن تلمسها في حياته".

وأضاف السيد القائد "النقطة الأولى التي يمكن أن نذكرها في ما يتعلق بالإمام الراحل هو موضوع قيادة الثورة الأكبر في ثورات العالم.. على الرغم من أنه في تاريخ الثورات هناك ثورات صغيرة وكبيرة متعددة والمعروف منها وأهمها الثورة الفرنسية الكبيرة في القرن الثامن عشر الماضي.. وبعد ذلك الثورة الإشتراكية في القرن العشرين".

وأشار القائد الخامنئي إلى أنّ "هاتين الثورتين معروفتين بين ثورات العالم ولكن الثورة الإسلامية هي أكبر منهم لأن فيها أمور وميزات متعددة".

وبدأت صباح اليوم السبت، مراسم إحياء الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية الامام روح الله الخميني ، عند مرقده الطاهر، مع اتخاذ الإجراءات الصحية.

وانطلقت المراسم بقراءة آيات من الذكر الحكيم قبل أن يلقي حفيد الامام الراحل السيد حسن خميني، سادن مرقد مفجر الثورة الاسلامية، كلمة بالمناسبة تمهيدا لكلمة قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي.

وتدفقت حشود غفيرة من شتى أنحاء البلاد الى مرقد الامام الخميني مرددين هتافات لبيك يا خامنئي ليجددوا العهد والولاء والوفاء لمفجر الثورة الاسلامية وخليفته الامام الخامنئي.

وحضر الحفل داخل المرقد، شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى، منها الرئيس الايراني السابق حسن روحاني اضافة الى قادة الحرس الثوري.