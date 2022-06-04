هل يرغب بايرن ميونخ في ضم رونالدو؟

زادت التكهنات حول مستقبل الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع مانشستر يونايتد هذا الصيف، لا سيما بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وربطت تقارير صحفية مؤخرا صاحب ال37 عاما بالانضمام لبايرن ميونخ، الذي يبحث عن بديل لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الساعي لمغادرة ملعب أليانز أرينا.



لكن شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا" نفت هذه الشائعات، اليوم الجمعة، مؤكدة أن "رونالدو ليس ضمن مخططات بايرن ميونخ، لأنه لا يناسب سياسته في سوق الانتقالات".



وأضافت الشبكة أن كريستيانو يبدو أقرب للبقاء مع مانشستر يونايتد.



جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات الدولي البرتغالي لموقع ناديه الرسمي، التي أكد خلالها ثقته في قدرة الشياطين الحمر على العودة لمنصات التتويج في الموسم القادم، في إشارة لاعتزامه البقاء.