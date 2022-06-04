رئيس كتلة الصحفي : نطالب بإجراء انتخابات للصحفيين والإ سنلجأ لإجراء انتخابات بدعم القوى الوطنية

هنأ رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني عماد زقوت اليوم السبت 4/6/2022 قائمة القدس بفوزها في انتخابات الصيادلة في قطاع غزة والتحالف الوطني في انتخابات نقابة الأطباء في الضفة ، ويبارك نجاح العملية الانتخابية سواء في غزة أو الضفة.

وطالب زقوت بضرورة الاسراع في اجراء انتخابات نقابة الصحفيين المتوقفة منذ سنوات عديدة .

ودعا القوى الوطنية والإسلامية إلى التحرك الفوري لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين ، مؤكداً بأن كتلة الصحفي ستدعو بالتوافق مع الاطر الصحفية إلى انتخابات في قطاع غزة في حال ظلت النقابة على تعنتها بعدم اجراء الانتخابات في غزة والضفة .

وقال "قد نلجأ لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين في قطاع غزة بدعم القوى السياسية إذا أصرت النقابة على عدم إجراء الانتخابات الموحدة بالضفة والقطاع".