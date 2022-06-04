سعر الذهب في الأردن يواصل الارتفاع اليوم السبت 4/6/2022 ، تشهد اسعار الذهب في الأردن الارتفاع منذ يوم الخميس الماضي عالمياً مما انعكس على اسعار صرفها حيث ارتفعت الاسعار بقيمة 50 قرشاً للغرام الواحد ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 37.8 دينار، والشراء إلى 36.5 دينار ، هذا الارتفاع دفع العديد من المواطنين في الاردن عن التساؤل عن الارتفاع عن سعر الذهب في الأردن يواصل الارتفاع اليوم السبت 4/6/2022

سعر الذهب في الأردن يواصل الارتفاع اليوم السبت 4/6/2022

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيم تراوحت من 40 إلى 50 قرشا للغرام الواحد، الخميس، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 قيراط إلى 44.5 دينار، والشراء إلى 41.8 دينار، أما سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط بلغ 33.8 و30.8 دينار.





سعر الذهب في الأردن يواصل الارتفاع اليوم السبت 4/6/2022

اسعار الذهب في الاردن يأتي بعد انخفاض أسعار النفط وارتفاع الذهب عالميا ، حيث أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 0.5 في المئة إلى 1,856.95 دولار للأونصة

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأمريكية العالمية، الخميس، بما يفوق الـ1 في المئة في الجلسة الآسيوية.

شهدت عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة على التوالي ارتدادا من الأعلى لها منذ التاسع من آذار، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 28 من الشهر ذاته متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 23 أيار، وفقا للعلاقة العكسية بينهم.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز المقبل 1.4 في المئة، لتتداول عند مستويات 113.19 دولار للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند مستويات 114.80 دولار، علما أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأربعاء عند مستويات 115.26 دولار للبرميل.

كذلك تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز المقبل 1.32 في المئة لتتداول عند 114.30 دولار للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 115.82 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب في السوق الأمريكية العالمية، الخميس، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار عمليات الارتداد القوي من أدنى مستوى في أسبوعين، بدعم تباطؤ الدولار مجددا مقابل سلة من العملات العالمية.

وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5 في المئة إلى 1,856.95 دولار، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,846.99 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,844.06 دولار.





سعر الذهب في الأردن يواصل الارتفاع اليوم السبت 4/6/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.30 دينار $59.56

سعر الذهب عيار 22 38.77 دينار $54.60

اسعار الذهب عيار 21 37.01 دينار $52.12

اسعار الذهب عيار 18 31.73 دينار $44.67

سعر الذهب عيار 14 24.67 دينار $34.74

سعر الذهب عيار 12 21.15 دينار $29.78

اسعار أوقية الذهب 1,316 دينار $1,852

اسعار جنيه الذهب 296.10 دينار $416.93

اسعار كيلو الذهب 42,299 دينار $59,559

سعر الذهب في الأردن يواصل الارتفاع اليوم السبت 4/6/2022

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 يونيو 42.23 36.95 31.67 24.63 21.11

2 يونيو 42.65 37.32 31.99 24.88 21.33

1 يونيو 42.14 36.87 31.61 24.58 21.07

31 مايو 41.87 36.64 31.41 24.43 20.94

30 مايو 42.29 37.01 31.72 24.67 21.15

29 مايو 42.29 37.01 31.72 24.67 21.15

28 مايو 42.29 37.01 31.72 24.67 21.15

27 مايو 42.28 36.99 31.71 24.66 21.14

26 مايو 42.25 36.97 31.69 24.65 21.13

25 مايو 42.32 37.03 31.74 24.69 21.1