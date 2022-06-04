فوائد مهمة للشمام تدفعك لتناوله يومياً..!

لا يختلف اثنان على طعم الشمام اللذيذ، وهو فاكهة صيفية، يحب الكثير تناوله، لكن ما لايعرفه الكثيرون أن الشمام ذو قيمة غذائية عالية لأنه يحتوي على الفوسفور والحديد والبوتاسيوم والألياف الغذائية والمغنيسيوم والزنك والصوديوم وأنواع عديدة من الفيتامينات وغيرها، فهو مفيد لصحة الإنسان، ويُمكن تناوله كوجبة خفيفة مفعمة بالطاقة ومضادات الأكسدة.

يُعتبر الشمام أحد الفواكه الصيفية اللذيذة والمفيدة جدًا لصحة الإنسان، فيما يلي بعض الفوائد الصحية للشمام

1- بشرة صحية

يمكن أيضاً استخدام اللب كقناع للوجه عن طريق صنع عجينة، يمكن أن يساعد في تحسين حالات الجلد مثل الشوائب وجفاف الجلد.

2- تحسين الهضم

يحتوي الشمام على نسبة عالية من الألياف والمياه ويعمل كعلاج طبيعي للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم أو الإمساك أو الغازات أو غيرها من مشاكل الجهاز الهضمي.

3- ضبط ضغط الدم

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتضمين الشمام في نظامهم الغذائي، لأنه غني بالبوتاسيوم ويريح الأوعية الدموية، ما يسمح بتدفق الدم بسلاسة، يعمل البوتاسيوم كموسع للأوعية، حيث ينظم ضغط الدم.

4- تقوية المناعة

الاستهلاك المنتظم للشمام يساعد في تقوية المناعة، يحتوي على فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعزز المناعة.

القيمة الغذائية للشمام

بعد التعرّف على فوائد الشمام لصحتك لنتعرّف على قيمه الغذائية:

يحتوي كوب الشمام؛ 156 غم من مكعبات الشمام على ما يقارب:

العنصر الغذائي القيمة الغذائية

السعرات الحرارية 53 سُعرة حرارية

الكربوهيدرات 13 غم

الدهون 0.3 غم

البروتين 1.3 غم

السكر 12 غم

الألياف 1.4 غم

فيتامين ج 95% من الحصة اليومية

فيتامين أ 106% من الحصة اليومية

الكالسيوم 1% من الحصة اليومية

الحديد 2%