سعر الذهب في السعودية اليوم السبت-سعر الذهب بالريال السعودي

يشهد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 4/6/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، بعد أن كان يعاني من هبوط في أسعاره، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1851 دولار، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر الدولار الأمريكي وهبوطه العالي.

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 223.17 59.51

سعر جرام الذهب عيار 22 204.57 54.55

سعر جرام الذهب عيار 21 195.27 52.07

سعر جرام الذهب عيار 18 167.38 44.63

سعر جرام الذهب عيار 14 130.18 34.71

سعر أونصة الذهب بيع 6,941.25 1,851.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,945.00 1,852.00

يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

تاريخ البيانات 2022/06/04

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 245.48 65.46

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 585.81 156.22

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,160.47 309.46

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,874.60 499.89

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,963.87 523.70

جنية الذهب 8ج عيار 24 2,142.40 571.31

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,294.16 611.77

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,557.07 1,215.22

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,778.64 1,807.64

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,550.45 946.79

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,066.19 1,884.32

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,314.56 3,017.22

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 22,584.49 6,022.53

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,675.86 713.56

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 224,729.09 59,927.76

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 112,565.39 30,017.44

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في هبوط عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-06-04 223.17 204.57 195.27 167.38

2022-06-03 225.22 206.45 197.06 168.91

2022-06-02 222.56 204.02 194.74 166.92

2022-06-01 221.48 203.02 193.79 166.11

2022-05-31 223.53 204.90 195.59 167.65

2022-05-30 223.53 204.90 195.59 167.65

2022-05-29 223.53 204.90 195.59 167.65

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار البيع و الشراء تاريخ البيانات 2022/06/04

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 199.57 239.35

عيار 21 190.27 230.42

عيار 18 162.38 224.28