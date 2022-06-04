بعد هجوم عنيف : اعتقال ستة صيادين من بحر شمال القطاع في حادثين منفصلين

أفادت لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، صباح اليوم السبت، بأنّ بحرية الاحتلال الصهيوني اعتقلت عددًا من الصيادين في حادثتين مختلفتين.

وأوضحت اللجان بأن جنود بحرية الاحتلال اعتقلت أربعة صيادين في بحر منطقة الواحة شمالا، وهم: وليد حمزة زايد، حمودة ياسين زايد، يوسف أمين أبو وردة، ومحمد أمين أبو وردة، واثنين آخرين غرب ميناء غزة لم تعرف هويتهم بعد، وذلك بعد الاستيلاء على قاربي الصيد الخاص بهم.

وفي وقتٍ سابق صباح اليوم، قالت اللجان، إنّ الاحتلال استهدف مراكب الصيادين غرب منطقة الواحة شمال غزة بشكلٍ عنيفٍ جدًا.

يذكر أن بحريّة الاحتلال تتعمّد يوميًا مُهاجمة الصيادين، بإطلاق الرصاص عليهم وفتح خراطيم المياه صوبهم واعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزّة.