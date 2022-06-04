بكم جرام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم السبت 5-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار بدون مصنعية ، وحمل فريق فلسطين اليوم للمواطنين في جمهورية مصر العربية في مقالته سعر الذهب في مصر لجميع العيارات في الأسواق أي في تعاملات اليوم كما وجاءت هذه ضمن سلسلة مقالات نقوم بكتابتها يوميا ونجيب فيها عن أسعار الذهب في البلدان العربية ، ونشير لكم إلى أن الأسعار جاء امس بالتالي: وسجل عيار 21 قيمة 130,924 جنيه وعيار 18 قيمة 112,220 جنيه ، علما ان تلك الأسعار تختلف بين الحين والآخر .

وننشر بين ايديكم الإجابة الكاملة حول تساؤل الجمهور عن بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم السبت 5-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار بدون مصنعية ويأتي ذلك ضمن سلسلة مقالاتنا الرائعة ونشير لكم في الفقرة الثانية إلى ان أسعار الذهب عالميًا ارتفعت لأعلى مستوى في شهر اليوم الجمعة في حين تراجع الدولار قبيل بيانات الوظائف الأمريكية ولمعرفة التفاصيل الكاملة فهي على النحو التالي:

بكم جرام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 229,714 شراء 229,143

عيار 22 بيع 210,571 شراء 210,048

عيار 21 بيع 201,000 شراء 200,500

عيار 18 بيع 172,286 شراء 171,857

عيار 14 بيع 134,000 شراء 133,667

عيار 12 بيع 114,857 شراء 114,571

الاونصة بيع 7,144,114 شراء 7,126,343

الجنيه الذهب بيع 1,608,000 شراء 1,604,000

الكيلو بيع 229,714,286 شراء 229,142,857

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

في حين جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 149,656 ليرة $59.57

سعر الذهب عيار 22 137,186 ليرة $54.60

اسعار الذهب عيار 21 130,953 ليرة $52.12

اسعار الذهب عيار 18 112,244 ليرة $44.68

سعر الذهب عيار 14 87,300 ليرة $34.75

سعر الذهب عيار 12 74,828 ليرة $29.78

اسعار أوقية الذهب 4,654,315 ليرة $1,853

اسعار جنيه الذهب 1,047,620 ليرة $416.97

اسعار كيلو الذهب 149,656,418 ليرة $59,566

سعر الذهب بكام النهارده عيار 18

ولقد جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 يونيو 149,624 130,924 112,220 87,281 74,812

2 يونيو 151,143 132,253 113,359 88,167 75,571

1 يونيو 149,325 130,663 111,996 87,107 74,663

31 مايو 148,396 129,850 111,299 86,565 74,198

30 مايو 149,866 131,136 112,402 87,423 74,933

29 مايو 149,866 131,136 112,402 87,423 74,933

28 مايو 149,866 131,136 112,402 87,423 74,933

27 مايو 149,802 131,080 112,353 87,385 74,901

26 مايو 149,713 131,002 112,287 87,333 74,856

25 مايو 149,980 131,235 112,486 87,489 74,990

ونشير إلى جميع زوار المقالة التي شرحنا فيها الاجابة الكاملة عن بكم جرام سعر الذهب النهارده اليوم السبت 5-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار بدون مصنعية إلى أننا نقوم بكتابتها يوميا لذلك ندعوكم إلى زيارة موقعنا على الدوام .