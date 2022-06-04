سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 4 يونيو 2022، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في تعاملات صباح اليوم السبت 4 يونيو/حزيران 2022، في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

صعد متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري، إلى مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، مقابل 18.57 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، زاد سعر الدولار، إلى نحو 18.6 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، مقابل 18.58 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، أمس.

وتكررت في بنك مصر نفس أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري.

كما ارتفع سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، إلى مستوى 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، مقابل 18.60 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع، أمس.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى 19.87 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع، مقابل 19.89 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع، أمس.

فيما ارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 19.80 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع، مقابل 19.74 جنيه للشراء، و20.01 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، زاد سعر اليورو إلى نحو 19.80 جنيه للشراء، و20.05 جنيه للبيع، مقابل 19.79 جنيه للشراء، و20.01 جنيه للبيع، أمس.

بينما انخفض سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، إلى نحو 19.82 جنيه للشراء، و20.01 جنيه للبيع، مقابل 19.91 جنيه للشراء، وهبط إلى 20.03 جنيه للبيع، أمس.

وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، فقد هبط إلى نحو 23.31 جنيه للشراء، و23.42 جنيه للبيع، مقابل 23.36 جنيه للشراء، و23.47 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري صعد سعر الريال السعودي، بقي عند مستوى 4.95 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مسجلًا نحو 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

وصعد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، كما أظهرت شاشات البنك المركزي المصري، مسجلًا 5.06 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى مستوى 60.74 جنيه للشراء، و61.02 جنيه للبيع.