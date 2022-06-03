سعر صرف الدولار في السودان خلال تعاملات السبت 4-6-2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 4 يونيو 2022، شهد سعر صرف الدولار استقراراً اليوم في السودان خلال تداولات السبت 4يونيو 2022 لدى البنوك الرسمية، ولدى السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان

وبقي سعر الدولار اليوم في السودان عند 567.75 جنيه للشراء، و572 جنيها للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي في السودان).

وسجل سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 568 جنيها، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك 607.26 جنيه وسجل 601.29 جنيه في الصرافات (المتوسط الترجيحي).

وجاء سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 610 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك 711.40 جنيه وفي الصرافات سجل 704.41 جنيه.

وفي السوق السوداء سجل 715 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنوك 151.87 جنيه وفي الصرافات 150.38 جنيه.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) عند 150 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية نحو 154.60 جنيه للشراء، و155.76 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق السوداء عند 155 جنيها.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنوك عند 1851.18 جنيه وفي الصرافات سجل 1832.99 جنيه.