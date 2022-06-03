الصحة:الوفد الطبي لزراعة الكلى يصل الى قطاع غزة ويبدأ مع الطواقم المحلية اجراء اولى عمليات المرحلة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول الوفد الطبي لزراعة الكلى برئاسة د. عبدالقادر حماد رئيس وحدة زراعة الاعضاء بمستشفى جامعة ليفربول في بريطانيا ، حيث باشر مع الطاقم الطبي المحلي اجراء اولى عمليات المرحلة 26 من البرنامج الأول لزراعة الكلى بدعم كريم من مؤسسة وقف الواقفين في جنوب أفريقيا.

و اوضح د. عبد الله القيشاوي رئيس قسم الكلية الصناعية بمجمع الشفاء الطبي انه تم البدء بالمرحلة 26 بتجهيز 3 حالات للزراعة بعد اتمام كافة الترتيبات والفحوصات اللازمة ، مبينا انه قد تم اجراء أولى العمليات صباح اليوم.

جدير بالذكر ان البرنامج الاول لزراعة الكلى قد أتم بنجاح اجراء 80 عملية منذ انطلاقه عام 2013 , اضافة الى تنفيذ عديد البرامج التدريبية للكادر المحلي وذلك في اطار جهود وزارة الصحة المستمرة لتوطين خدمة زراعة الكلى والتخفيف من معاناة المرضى .