الصحة:الوفد الطبي لزراعة الكلى يصل الى قطاع غزة ويبدأ مع الطواقم المحلية اجراء اولى عمليات المرحلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:44 م
03 يونيو 2022
الوفد الطبي.
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول الوفد الطبي لزراعة الكلى برئاسة د. عبدالقادر حماد رئيس وحدة زراعة الاعضاء بمستشفى جامعة ليفربول في بريطانيا ، حيث باشر مع الطاقم الطبي المحلي اجراء اولى عمليات المرحلة 26 من البرنامج الأول لزراعة الكلى بدعم كريم من مؤسسة وقف الواقفين في جنوب أفريقيا.

و اوضح د. عبد الله القيشاوي رئيس قسم الكلية الصناعية بمجمع الشفاء الطبي انه تم البدء بالمرحلة 26 بتجهيز 3 حالات للزراعة بعد اتمام كافة الترتيبات والفحوصات اللازمة ، مبينا انه قد تم اجراء أولى العمليات صباح اليوم.

جدير بالذكر ان البرنامج الاول لزراعة الكلى قد أتم بنجاح اجراء 80 عملية منذ انطلاقه عام 2013 , اضافة الى تنفيذ عديد البرامج التدريبية للكادر المحلي وذلك في اطار جهود وزارة الصحة المستمرة لتوطين خدمة زراعة الكلى والتخفيف من معاناة المرضى .

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