طالع أسعار الذهب مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم السبت 4 مايو 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 4-6-2022، حيث شهدت أسعار الذهب في سوريا تراجعاً مقابل الليرة السورية خلال تعاملات السبت 4 يونيو 2022، رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا 150.642 ألف ليرة (59.96 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا إلى 112.983 ألف ليرة (44.97 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 87.875 ألف ليرة (34.98 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 75.321 ألف ليرة (29.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا إلى 131.815 ألف ليرة (52.46 دولار)، وفقا لمنصة gold-price-today.com المختصة بأسعار الذهب.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا نحو 4.684 مليون ليرة (1865 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا سجل نحو 1.054 مليون ليرة (419.72 دولار).