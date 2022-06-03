سعر جرام الذهب بالجنيه المصري اليوم السبت 4 مايو 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم السبت 4 يونيو/حزيران 2022، بعد ارتفاعها بداية تعاملات اليوم.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

و هبط سعر جرام الذهب عيار 24 بتعاملات في مصر إلى 1114 جنيها (59.77 دولار) مقابل 1118 جنيها (59.98 دولار) صباح اليوم، بحسب منصة " gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولات بالأسواق) ليصل إلى 974.37 جنيه (52.30 دولار)، مقابل 977.89 جنيه (52.49 دولار)، أمس.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليصل إلى 835.16 جنيه (44.83 دولار)، مقابل 838.19 جنيه (44.99 دولار)، امس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 649.57 جنيه (34.87 دولار)، مقابل 651.92 جنيه (34.99 دولار) امس.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 12 إلى نحو 556.77 جنيه (29.88 دولار)، مقابل 558.78 جنيه (29.99 دولار) امس.

وانخفض سعر أوقية الذهب بتعاملات اليوم في مصر إلى نحو 34631 جنيها (1859 دولارا)، مقابل 34756 جنيها (1866 دولارا) امس الجمعة.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى 7795 جنيها (418.39 دولار) مقابل 7823 جنيها (419.90 دولار)، امس.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهر اليوم السبت في حين تراجع الدولار قبيل بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق من اليوم.