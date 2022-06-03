نقيب الأطباء: انتخابات النقابة عرس فلسطيني ديمقراطي و لا يوجد فيه اي خروقات

قال نقيب الأطباء شوقي صبحة إن انتخابات نقابة الأطباء عرس ديمقراطي في الضفة ولا يوجد فيها أي خروقات.

و قال صبحة في تصريح له مساء الجمعة في تعقيبه على نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في الضفة الغربية: "نسعى لتحسين الوضع الصحي في فلسطين وشعبنا يستحق منا الكثير."

و أضاف:"خضنا للانتخابات كمستقلين حتى لا يتم مصادرة صوت النقابة".

و أكد نقيب الأطباء أنه لن يمارس داخل النقابة إلا العمل النقابي فقط.

و أضاف:"نعمل على مدار الساعة لكل ما يلزم لشعبنا".

و فازت قائمة الاسلاميين و المستقلين بانتخابات نقابة الأطباء التي اجريت في الضفة الغربية، حيث حصدت القائمة ستة مقاعد من أصل ثمانية.