فوز قائمة "القدس" بانتخابات نقابة الصيادلة في الضفة الغربية

فازت قائمة القدس التي تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية في انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة يوم أمس الجمعة بعد حصولها على 7 مقاعد في مقابل حصول قائمة المستقبل التابعة لتيار محمد دحلان على 6 مقاعد.

وبدأت عملية انتخاب المجلس الجديد لنقابة الصيادلة في قطاع غزة، صباح أمس الجمعة، وعقدت الانتخابات داخل قاعة مستشفى القدس - الهلال الأحمر في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وخسرت فتح انتخابات نقابة الأطباء في طولكرم وجنين ونابلس وقلقيلية والقدس والخليل.

وفيما يلي النتائج النهائية لانتخابات نقابة الاطباء:

فوز الدكتور شوقي صبحة (مرشح المستقلين) نقيبا للأطباء بالتزكية.

طولكرم: فوز قائمة طولكرم المهنية المستقلة بالتزكية.

جنين: فوز قائمة جنين الموحدة المستقلة بالتزكية.

بيت لحم: فوز قائمة منظمة التحرير الفلسطينية بالمقاعد التسعة.

قلقيلية: فوز القائمة المهنية المستقلة بجميع المقاعد.

نابلس: فوز قائمة نابلس المهنية المستقلة بجميع المقاعد التسعة.

القدس: فوز قائمة القدس وأريحا المستقلة ب 8 مقاعد من 9.

رام الله: فوز قائمة فتح ب 7 مقاعد ومقعدين للمستقلين.

الخليل: فوز قائمة خليل الرحمن المهنية المستقلة ب 6 مقاعد و 3 مقاعد لقائمة حركة فتح.

وقال نقيب الأطباء شوقي صبحة إن انتخابات نقابة الأطباء عرس ديمقراطي في الضفة ولا يوجد فيها أي خروقات.

و قال صبحة في تصريح له مساء الجمعة في تعقيبه على نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في الضفة الغربية: "نسعى لتحسين الوضع الصحي في فلسطين وشعبنا يستحق منا الكثير."

و أضاف:"خضنا للانتخابات كمستقلين حتى لا يتم مصادرة صوت النقابة".

و أكد نقيب الأطباء أنه لن يمارس داخل النقابة إلا العمل النقابي فقط.

و أضاف:"نعمل على مدار الساعة لكل ما يلزم لشعبنا".

و فازت قائمة الاسلاميين و المستقلين بانتخابات نقابة الأطباء التي اجريت في الضفة الغربية، حيث حصدت القائمة ستة مقاعد من أصل ثمانية

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