خسارة جديدة لفتح و"صبحة" نقيبًا

فوز قائمة "القدس" بانتخابات نقابة الصيادلة في الضفة الغربية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:05 م
03 يونيو 2022
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فازت قائمة القدس التي تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية في انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة يوم أمس الجمعة بعد حصولها على 7 مقاعد في مقابل حصول قائمة المستقبل التابعة لتيار محمد دحلان على 6 مقاعد. 

وبدأت عملية انتخاب المجلس الجديد لنقابة الصيادلة في قطاع غزة، صباح أمس الجمعة، وعقدت الانتخابات داخل قاعة مستشفى القدس - الهلال الأحمر في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

 وخسرت فتح انتخابات نقابة الأطباء في طولكرم وجنين ونابلس وقلقيلية والقدس والخليل.

وفيما يلي النتائج النهائية لانتخابات نقابة الاطباء:

فوز الدكتور شوقي صبحة (مرشح المستقلين) نقيبا للأطباء بالتزكية.

طولكرم: فوز قائمة طولكرم المهنية المستقلة بالتزكية.

جنين: فوز قائمة جنين الموحدة المستقلة بالتزكية.

بيت لحم: فوز قائمة منظمة التحرير الفلسطينية بالمقاعد التسعة.

قلقيلية: فوز القائمة المهنية المستقلة بجميع المقاعد.

نابلس: فوز قائمة نابلس المهنية المستقلة بجميع المقاعد التسعة.

القدس: فوز قائمة القدس وأريحا المستقلة ب 8 مقاعد من 9.

رام الله: فوز قائمة فتح ب 7 مقاعد ومقعدين للمستقلين.

الخليل: فوز قائمة خليل الرحمن المهنية المستقلة ب 6 مقاعد و 3 مقاعد لقائمة حركة فتح.

وقال نقيب الأطباء شوقي صبحة إن انتخابات نقابة الأطباء عرس ديمقراطي في الضفة ولا يوجد فيها أي خروقات.

و قال صبحة في تصريح له مساء الجمعة في تعقيبه على نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في الضفة الغربية: "نسعى لتحسين الوضع الصحي في فلسطين وشعبنا يستحق منا الكثير."

و أضاف:"خضنا للانتخابات كمستقلين حتى لا يتم مصادرة صوت النقابة".

 و أكد نقيب الأطباء أنه لن يمارس داخل النقابة إلا العمل النقابي فقط.

و أضاف:"نعمل على مدار الساعة لكل ما يلزم لشعبنا".

و فازت قائمة الاسلاميين و المستقلين بانتخابات نقابة الأطباء التي اجريت في الضفة الغربية، حيث حصدت القائمة ستة مقاعد من أصل ثمانية

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