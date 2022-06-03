النونو: قيادة المقاومة تعاملت بحكمة متناهية في الرد على مسيرة الأعلام

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو أن قيادة المقاومة تعاملت بحكمة متناهية في الرد على مسيرة الأعلام.

و أوضح النونو في تصريح له مساء اليوم الجمعة أن المواجهة المفتوحة والشاملة مع الاحتلال استراتيجية تقودها المقاومة، وما حدث في القدس يستوجب الرد لكن بالكيفية التي تراها المقاومة.

و بين القيادي بحماس بأن موقف حركته واضح برفض الاعتداء على المسجد الأقصى، والقدس غير خاضعة للتفاوض وستبقى فلسطينية عربية.

و أشار الى أن المقاومة قامت بكي الوعي في معركة سيف القدس، والاحتلال يحاول تحسين صورته أمام جمهوره.

و تابع قائلا: " وجود الاحتلال في مدينة القدس استثناء ولا مكان له على أرضنا، والاحتلال يخشى كل شيء في مدينة القدس".

و أكد النونو أن معركة سيف القدس بدأت ومن سيضع لها خاتمة هو شعبنا ومقاومته، والاحتلال اختار أن يفجر مركز الصراع وعليه أن يتحمل النتائج.

و قال إن المواجهة مع الاحتلال يجب أن تتصاعد في كل المناطق الفلسطينية، وطالما هناك احتلال على أرضنا سيكون هناك مقاومة.