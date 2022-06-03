مصادر عبرية: نجاة عدد من الجنود من تشخيص خاطئ شمال الاراضي المحتلة

كشف جيش الاحتلال اليوم الجمعة، عن حادثة غير اعتيادية جرت عند الحدود اللبنانية مع ساعات صباح اليوم.

وقالت إذاعة الجيش ، إنه "خلال نشاط أمني لقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود، وقف جنود من الجيش اللبناني أمام القوات الإسرائيلية ووجهوا أسلحتهم نحوهم".

وأشارت الإذاعة إلى أن القوات الإسرائيلية التي كانت في المكان هم طلاب من مدرسة الضباط.

ولفتت إلى أنه "انتهى الاحتكاك بين الجنود على جانبي الخط الحدودي دون وقوع إصابات".

وفي سياق آخر فقد أعلنت إذاعة الجيش مساء أمس، عن حادثة غير اعتيادية جرت على الحدود السورية.

وقالت الإذاعة، إن قوات الجيش اعتقلت مشتبها به حاول التسلل من الحدود السورية نحو الاراضي المحتلة.