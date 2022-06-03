الناطق باسم حماس: مشاريع الاستيطان الجديدة محاولة يائسة للسيطرة على القدس

أدان المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، اليوم الجمعة، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 820 وحدة استيطانية، على أنقاض مبنى كبير يضمّ 24 شقة سكنية.

وأكد القانوع، في تصريح صحفي، أن هذه المشاريع تعد محاولة يائسة لبسط السيطرة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة وطمس معالمها وتهويدها.

وقال إنَّ هذا المشروع الاستيطاني التوسعيّ يعدُّ انتهاكاً صارخاً لكلّ القوانين الدولية، التي لا ينصاع لها الاحتلال، ما يستدعي إدانته ورفضه، والتحرّك الجاد لوقف تغوّل الاحتلال على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وشدد على أنَّ توسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال، واستدامة المواجهات في كل مدن ومخيمات الضفة المحتلة كفيل بردع الاحتلال، ووقفه عند حدّه، وإنهاء عدوانه على شعبنا.

صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء على مشروع بناء 820 وحدة استيطانية جديدة كجزء من مخطط البناء في منطقتين جنوب البلدة القديمة في القدس .

وسينفذ المشروع في جزئه الأول ببناء 130 وحدة استيطانية، في محطة القطار العثماني – الثوري – والثاني 490 وحدة على طول الخط الأخضر ( الولجة – القطمون) ضمن مخطط محو الخط الأخضر الفاصل بين القدس والضفة الغربية لصالح توسيع المستوطنات في جنوب المدينة.