رونالدو: الأرقام القياسية تطاردني

صرح نجم مانشستر يونايتد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأنه لا يلتفت للأرقام القياسية، موجها رسالة عاطفية لجماهير فريقه الإنجليزي بعد موسمهم الصعب.

وقال رونالدو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه، أمس الجمعة "ما أود أن أقوله لجماهير مانشستر يونايتد: أنتم مذهلون، لأنهم لم يتوقفوا عن دعم الفريق حتى في أوقات الخسارة".

وأضاف "المشجعون دائما في قلبي وهم الذين يجب أن يحترمهم الجميع لأنهم دائما في صفنا".

وأوضح النجم البرتغالي "على سبيل المثال، مباراتي الأولى (هذا الموسم بعد عودته لمانشستر يونايتد)، لم أشعر بأجوائها فقط داخل الملعب، لكن قبل ذلك بيوم واحد في الفندق".

وأكد "كنت متوترا، وهذا أمر طبيعي، لكن الأمور سارت على ما يرام، بدأت المباراة، وسجلت هدفين وكان ذلك رائعا جدا".

وبشأن تحطيم الأرقام القياسية، علق رونالدو "الأرقام تأتي بطريقة طبيعية، لا ألتفت إليها أو أتابعها، لكن يمكن القول إن الأرقام القياسية هي التي تلاحقني، وهذا جيد".

ويتواجد رونالدو، الذي يعتبر أفضل هداف في تاريخ كرة القدم وأفضل هداف في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، يتواجد حاليا في معسكر منتخب البرتغال، وشارك بديلا خلال اللقاء الذي جمع أمس بين البرتغال وإسبانيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.