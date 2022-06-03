ارتفاع كلفة شحن الغاز المسال بواسطة الناقلات 50%

ارتفعت كلفة شحن الغاز الطبيعي المسال (LNG) بواسطة الناقلات إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وقالت شركة الاستثمار Clarksons Platou Securities، إن كلفة شحن ناقلة غاز طبيعي مسال تبلغ الآن 120 ألف دولار في اليوم، بزيادة 50 بالمئة عن العام الماضي، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي اليوم الجمعة .

وسيشكل ذلك ضغوطات جديدة على سوق الغاز الأوروبية، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة استيراد الغاز المسال عبر الناقلات، بعد قراره تقليل الإعتماد على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية عام 2022 واستيراد 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال.