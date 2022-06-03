فلسطين مستمرة في حصد جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS

حصدت فلسطين المركز الاول على مستوى العالم، بمشروع منظومة التوظيف الحكومية، في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS2022) وذلك عن فئة تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات/ التوظيف الالكتروني، بعد منافسة 360 مشروع عالمي.

واستكملا لسلسلة الانجازات الفلسطينية في الاتحاد، تسلمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بمدير عام مركز الابداع التكنولوجي والابتكار رانيا جابر، ومدير عام وحدة النوع الاجتماعي هديل حمدان، جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS التي حصدتها المشاريع الفلسطينية عامي 2022-2021.

حيث أعلن الإتحاد الدولي للإتصالات (ITU) عن تأهل مشروع منصة المجلس الطبي الفلسطيني الالكترونية عن فئة تطبيقات تقنية المعلومات والإتصالات/التعلم الإلكتروني لعام 2020، في المرحلة الأخيرة من المسابقة، بعد منافسة أكثر من 300 مشروع عالمي.

وفي عام 2021 أعلن الاتحاد الدولي عن تأهل مشروع (منصة الرياضيات التعلمية الالكترونية) ممثل ب أ سمية مغاري من قطاع غزة، وذلك عن فئة التعليم، حيث كان نصيب دولة فلسطين تأهل عدد "4" مشاريع من أصل 360 مشروع متقدم على المستوى الدولي للمرحلة النهائية للتصويت.

يشار أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُرشح هذه المشاريع بعد عقد مسابقة محلية على مستوى الوطن ومرور المشروع بعدد من مراحل التصويت والتحكيم الدقيق، حيث تم استعراض المشروع على فريق من الخُبراء وتأهله الى مرحلة تصويت الجمهور.

وفي السياق يؤكد معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م اسحق سدر على أن تأهل المشاريع الفلسطينية لمراحل متقدمة من المسابقات العالمية يعد نجاحا للشباب الفلسطيني في مجالات التطبيقات الذكية ومجتمع المعلومات.

جاء ذلك على خلفية مشاركة وزارة الاتصالات ممثلة بالأستاذة رانيا جابر، وهديل حمدان، في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022، المنعقد في الفترة من 30 أيار الجاري إلى 03 حزيران، وذلك بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف بسويسرا، تحت عنوان: «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الرفاهية والشمول والمرونة»، والذي يُعد أكبر تجمع سنوي حول العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.