إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بجبل صبيح وبيت دجن وقريوت وقلقيلية

أصيب عشرات المواطنين، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، في محيط جبل صبيح، جنوب نابلس، وفي قلقيلية.

وذكرت المصادر المحلية، أن مئات المواطنين شاركوا في مسيرة، بعد صلاة الجمعة، للتنديد باستمرار الاحتلال في إقامة بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في الجبل.

وأفادت مصادر طبية، باصابة 18 مواطنا بالاختناق واصابة بالحروق في بيت دجن شرق نابلس.

وتصدت قوات الاحتلال للمواطنين، واندلعت مواجهات استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز.

وفي بيت دجن شرق نابلس، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، بعد أن هاجمت قوات الاحتلال المواطنين الذين نظموا مسيرة ضد إقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وعشرات قنابل الغاز باتجاه المواطنين، وتدخلت الطواقم الطبية لتقديم الإسعاف لعدد من المواطنين الذين أصيبوا بحالات اختناق.

وشهدت بلدة قريوت مواجهات بين المواطنين من جهة والمستوطنين وجيش الاحتلال من جهة ثانية، إثر اقتحام نبع قريوت واطلاق للقنابل الغازية، مما أدى إلى اندلاع حرائق بالاراضي.

وفي قلقيلية، أصيب 23 مواطنًا خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية في كفر قدوم.