الرئيس الأمريكي جو بايدن يقرر زيارة "إسرائيل"

أفادت صحيفة "معاريف" العبري، بأنه من المتوقع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل، في 23 يونيو، على أن تستمر الزيارة ليوم واحد فقط يلتقي خلالها أيضا الرئيس الفلسطيني.

وقالت الصحيفة إنه من المفترض وصول بايدن إلى "تل أبيب" في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بعد ما ترددت أنباء تفيد بعدم اعتزامه زيارة البلاد بسبب الوضع السياسي المتأزم في "إسرائيل"، موضحة أن "التوتر ساد القيادات السياسية في تل أبيب تخوفا من عدم وصول بايدن إلى تل أبيب، خاصة وأن الإدارة الأمريكية قد وعدت، أكثر من مرة، بأن بايدن سيزور إسرائيل، خلال شهر يونيو الجاري".

وأشارت الصحيفة إلى أن "بايدن سيبقى في إسرائيل ليوم واحد فقط، سيلتقي خلاله بنظيره يتسحاق هرتصوغ، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، على أن يزور رام الله، ليلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويزور كنيسة المهد في مدينة بيت لحم، ومستشفى في شرق القدس المحتلة".

وبعثت الإدارة الأمريكية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي برسائل إلى إسرائيل، مفادها أن الاستعدادات لزيارة الرئيس جو بايدن إلى البلاد تسير كما هو مخطط لها.