صحيفة تكشف: "بايدن" يقرر السفر للسعودية الشهر الجاري

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كشفت صحيفة أمريكية، أمس الخميس، أن الرئيس الامريكي جو بايدن قرر السفر إلى السعودية في حزيران (يونيو)الجاري، لإعادة بناء العلاقات مع المملكة الغنية بالنفط في وقت يسعى فيه إلى خفض أسعار الغاز في الداخل وعزل روسيا في الخارج.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم:" إن بايدن قرر زيارة الرياض ضمن رحلة مجدولة مسبقًا إلى أوروبا وإسرائيل".

وأوضح المسؤولون أنه خلال زياة بايدن إلى الرياض، سيلتقي بايدن مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك قادة الدول العربية الأخرى بما في ذلك مصر والأردن والعراق والإمارات.

وكانت خلال الشهور الأخيرة، قد عززت إدارة بايدن بالفعل تعاونها مع الرياض بشأن مجموعة متنوعة من القضايا، لا سيما في السعي لإنهاء الحرب التي استمرت 8 سنوات بقيادة السعودية في اليمن المجاور.

جدير ذكره انه تأتي هذه التطورات في الوقت الذي دفعت فيه المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في مجال النفط والأمن إلى إعادة التفكير في الموقف "المتشدد" الذي تعهد بايدن باتخاذه تجاه السعودية أثناء حملته الانتخابية.