الاحتلال يُقر مشروع بناء 820 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة

أقرت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مشروع بناء 820 وحدة استيطانية جديدة جنوب البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقالت القناة 13 العبرية :"أنه أقرت سلطات الاحتلال، اليوم، إنشاء مشروع بناء 820 وحدة استيطانية جديدة كجزء من مخطط البناء في منطقتين جنوب البلدة القديمة في القدس المحتلة".

وكانت رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شهر أيار 2022، ما مجموعه 6107 انتهاكا، طال المواطنين والممتلكات والأراضي والثروات الطبيعية إضافة إلى المصادقة على مخططات جديدة للتوسع الاستعماري وبناء بؤر استعمارية جديدة على أراضي المواطنين.

وكان قد صادق ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط" الاستيطاني يوم 12/5/2022 بشكل مبدئي؛ على بناء 4427 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وتمت المصادقة وفق ما هو متاح من الوثائق والمخططات، على بناء 3988 وحدة، من بينها 2536 للمصادقة النهائية، وذلك ضمن 25 خطة بناء في العديد من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة.

وفي وقت سابق وقّع القائد العسكري لـ"المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمرا يقضي بتوحيد مستعمرتي "عيتس أفرايم" و"شعاري تيكفا" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، ضمن مجلس محلي استعماري واحد تحت مسمى "شاعر هشمرون"، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع صلاحية هذه المستعمرات وتزويدها بالخدمات وتخصيص موازنات أعلى من المجلس الأعلى للمستوطنات بما يكفل لها مزيداً من التمدد على أراضي المواطنين.