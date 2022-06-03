 دعوات للمشاركة في وقفة لاسترداد جثامين الشهداء برام الله

أطلق أهالي الشهداء الفلسطينيين دعوات للمشاركة في وقفةٍ تضامنية، للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم المحتجزة لدى الاحتلال.

ونُشرت الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار “وقفة العزّة والشرف”، والتي ستكون قرب دوار المنارة في مدينة رام الله، يوم غد السبت (4 حزيران)، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القدس.

ويُشار إلى أنه تأتي هذه الدعوات للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، ومن بينهم؛ 18 شهيدًا من القدس المحتلة وضواحيها، منذ عام 1968 وحتى العام الجاري 2022.

الجدير ذكره أن شهداء مدينة القدس هم: جاسر شتات (1968)، كامل مزعرو (1986)، نبيل حلبية (2001)، أسامة بحر (2001)، مصباح أبو صبيح (2016)، فادي قنبر (2017)، عزيز عويسات–الأسير الشهيد (2018)، إبراهيم هلسة (2020)، أحمد عريقات (2020)، أشرف هلسة (2020)، وفي عام (2021) شاهر أبو خديجة، زهدي الطويل، د.مي عفانة، أحمد زهران، محمود حميدان، زكريا بدوان، فادي أبو شخيدم، وفي العام الجاري (2022) ارتقى الشاب كريم قواسمي.