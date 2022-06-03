قناة عبرية: الجيش "الإسرائيلي" يُعلن انتهاء مناورات "عربات النار"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن انتهاء مناورات "عربات النار" التي استمرت لمدة شهر.

وقالت القناة 7 العبرية: "إن الجيش "الإسرائيلي" أعلن عن انتهاء مناورات "عربات النار" التي استمرت لمدة شهر كامل".

وأضافت القناة العبرية :"أنه حاكت المناورات عدة سيناريوهات منوعة منها، اندلاع مواجهة عسكرية في عدة جبهات في آن واحد، بمشاركة عدد من الفرق العسكرية وبالتعاون مع جميع الأذرع العاملة براً وبحراً وجواً"

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال، مساء أمس، انتهاء التمرين الذي انطلق في بداية هذا الأسبوع في قبرص تحت اسم "ما وراء الأفق" في إطار المناورة الكبرى والتي أسماها "عربات النار".

وزعمت ‏القناة 12 العبرية:على مر عشرات السنوات لم يقم الجيش "الإسرائيلي" بتدريبات مثل هذا الحجم، تمرين ما وراء الأفق يحاكي بشكل كامل الحرب على لبنان.

الجدير ذكره أنه تزامنت مناورات "عربات النار" مع مسيرة الأعلام الاستفزازية التي نفذها المستوطنون قرب المسجد الأقصى، وفي ذروة استنفار جيش الاحتلال؛ تحسباً لرد المقاومة في غزة على هذه المسيرة.