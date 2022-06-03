جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان جنوب القطاع

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الحدود الشرقية لجنوب القطاع اعتقلوا ثلاثة مواطنين بالقرب من السياج الفاصل شرق خان يونس.

وكان أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم، أنه قام باعتقال ثلاثة شبان قرب حدود جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي :"إن قوات الجيش اعتقلت خلال الليل ثلاثة فلسطينيين حاولوا عبور منطقة العائق من جنوب قطاع غزة".

وزعم المتحدث :" ضبط بحوزة الشبان الثلاثة قنبلتين وسكين".

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بشكل شبه يومي بإطلاق النار تجاه كل من يقترب من السياج الفاصل على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.