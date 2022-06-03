مستوطنون يشرعون ببناء معرش في الأغوار الشمالية

شرع مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الجمعة، ببناء معرش في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين شرعوا منذ الصباح، ببناء معرش على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية، ما يثير التخوفات من طردهم مستقبلا من المنطقة.

ويُشار إلى أنه كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استولت، قبل أيام على عدد من المركبات والجرارات الزراعية في المنطقة.

الجدير بالذكر أنه تشهد خربة الفارسية منذ ما يقارب الشهرين، عمليات تجريف ضخمة يقوم بها المستوطنون؛ تمهيداً لإقامة "مدرسة دينية" تابعة لمستوطنة "جفعات سلعيت" القريبة من المكان.