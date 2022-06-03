زيلنسكي: روسيا سيطرت على 20% من أوكرانيا

اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الخميس، إن روسيا سيطرت على حوالي (20%) من أوكرانيا، بعد مرور نحو 100 يوم من الحرب.

وقال زيلينسكي :""اليوم، أصبح نحو 20 % من أراضينا تحت سيطرة روسيا، وهذا ما يعادل نحو 125 ألف كيلومتر مربع".

وأضاف زيلينسكي :""هذه المساحة أكبر من مساحة "دول البنلوكس" بأكملها في إشارة لدول بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج".

وأوضح أن جبهة القتال تمتد الآن لأكثر من ألف كيلومتر، مبيناً أن القوات الروسية سيطرت على 3260 تجمعا سكانيا.

وتابع زيلينسكي :"الجيش الأوكراني عازم على عدم فقدان المركز الإداري لمدينة سيفيرودونيتسك، رغم خوض قتال عنيف منذ أيام، بينما يقول الجيش الروسي أنه على وشك السيطرة على تلك المنطقة.

ويُشار إلى أنه لم يتضح إلى الآن ما تبقى تحت السيطرة الأوكرانية من المدينة، رغم أن القوات الروسية تردد أنها تسيطر على وسط المدينة منذ مساء الأربعاء.

جدير ذكره أن السيطرة على المركز الصناعي سيمثل خطوة مهمة للأمام بالنسبة لهدف روسيا المتمثل في السيطرة على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا بأكملها، وقد استولت روسيا بالفعل على مساحات شاسعة من جنوب شرقي أوكرانيا.