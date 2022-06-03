مقتل 3 أشخاص بعد إطلاق نار في كنيس بولاية أيوا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم الجمعة، بمقتل 3 أشخاص على الأقل، في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية أيوا، وسط غرب الولايات المتحدة.

وقالت وكالة رويترز:" أن مسؤولاً في الشرطة الأمريكية أفاد بأن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد إطلاق نار في كنيسة بمدينة أميس في ولاية أيوا يوم الخميس".

وأضافت"رويترز" نقلاً عن الضابط في الشرطة نيكولاس ليني :"أنه من المعتقد أن مطلق النار هو أحد القتلى الثلاثة في الحادث الذي وقع بكنيسة كورنرستون".

وقال ليني :" إنه لا يوجد تهديد قائم على السكان في الوقت الراهن".

يُشار إلى أن الحادث وقع بعد ساعات قليلة على خطاب للرئيس الأميركي جو بايدن، دعا فيه إلى "حظر" بيع البنادق الهجومية للأفراد.

وحث بايدن الكونجرس والمشرعين الجمهوريين على سن تشريع يرفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة، والمحدد حالياً عند 18 عاما، إلى 21 عاما.