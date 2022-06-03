هيئة مقاومة الجدار: 1076 انتهاكاً بحق المواطنين وممتلكاتهم خلال أيار الماضي

رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شهر أيار 2022، ما مجموعه 6107 انتهاكا، طال المواطنين والممتلكات والأراضي والثروات الطبيعية إضافة إلى المصادقة على مخططات جديدة للتوسع الاستعماري وبناء بؤر استعمارية جديدة على أراضي المواطنين.

وأفادت الهيئة في تقريرها الشهري، أن هذه الاعتداءات تخللها ارتقاء تسعة شهداء في محافظات جنين ورام الله ونابلس وبيت لحم، كما نفذ مستوطنون 133 اعتداء أبرزها المشاركة في اقتحام منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس، إضافة إلى قيام مجموعة منهم برش غاز الفلفل في وجه طفل المواطن محمد فشافشة من قرية جبع جنين الذي يبلغ شهرين من العمر على مرأى من الجنود على حاجز المسعودية في نابلس.

وأوضحت الهيئة أن عدد الاعتداءات على الممتلكات والأراضي بلغ 186 اعتداء، حدث فيها 42 حالة هدم، و73 حالة تخريب وتحطيم ممتلكات تعود لمواطنين، وتضمن كذلك 24 حالة استيلاء للممتلكات، تصنف معظمها كممتلكات زراعية من بركسات وخيام وتراكتورات.

كما تمكنت طواقم الهيئة ، خلال شهر أيار المنصرم، من تسجيل 202 حالة اعتداء طالت أراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينين، تضمنت هذه الاعتداءات تجريف 155 دونماً من الأراضي، وبلغ عدد عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيار 42 حالة هدم لمنازل ومنشآت تجارية ومصادر رزق ومنشآت وأماكن دينية طالت 69 منشأة، منها هدم المسجد الوحيد في تجمع عرب الرماضين جنوبي قلقيلية، إضافة إلى ما حدث في مسافر يطا من هدم وتدمير للممتلكات، وهي المنطقة المهددة بالإزالة بالكامل وفق قرار المحكمة الإسرائيلية العنصرية الأخير.

ورصدت، تعرض ما مجموعه 577 شجرة للضرر والاقتلاع على أيدي المستوطنين من ضمنها 537 شجرة زيتون، وقد تركز جلّ هذه العمليات في محافظتي بيت لحم باقتلاع 300 شجرة، ومحافظة نابلس 200 شجرة.

وكان قد صادق ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط" الاستيطاني يوم 12/5/2022 بشكل مبدئي؛ على بناء 4427 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وتمت المصادقة وفق ما هو متاح من الوثائق والمخططات، على بناء 3988 وحدة، من بينها 2536 للمصادقة النهائية، وذلك ضمن 25 خطة بناء في العديد من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة.

وقّع القائد العسكري لـ"المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمرا يقضي بتوحيد مستعمرتي "عيتس أفرايم" و"شعاري تيكفا" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، ضمن مجلس محلي استعماري واحد تحت مسمى "شاعر هشمرون"، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع صلاحية هذه المستعمرات وتزويدها بالخدمات وتخصيص موازنات أعلى من المجلس الأعلى للمستوطنات بما يكفل لها مزيداً من التمدد على أراضي المواطنين.