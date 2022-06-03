أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 3 -6-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار العملات في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الذهب في المغرب، حيث يبحث عنه شريحة كبيرة من الناس من التجار والمقبلين على الزواج والنساء، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية،، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 3 -6-2022

ارتفاع الذهب في المغرب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات، اليوم الجمعة 3 يونيو/حزيران 2022، متأثرة بارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 3 -6-2022

أسعار الذهب اليوم في المغرب

جرام الذهب عيار 24

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في المغرب بالتعاملات المسائية لدى محلات الذهب، نحو 588.86 درهم (59.73 دولار).

جرام الذهب عيار 18

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المغرب لدى التجار بالتعاملات المسائية إلى 441.65 درهم (44.80 دولار).

أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 3 -6-2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 343.51 درهم (34.84 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 294.43 درهم (29.86 دولار).

جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بالتعاملات المسائية اليوم في المغرب (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 515.27 درهم (52.26 دولار)، مقابل 507.81 درهم (51.51 دولار) أمس.

أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 3 -6-2022

سعر الأوقية الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في المغرب نحو 18314 درهما (1858 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في المغرب (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 4122 درهما (418.10 دولار).

أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 3 -6-2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم، لتحافظ على المكاسب التي حصدتها في الجلسة السابقة، بعد انتعاشها من أدنى مستوى لها في أسبوعين.