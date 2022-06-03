أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 3-6-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:33 ص
03 يونيو 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
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حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 3-6-2022، على ثبات أسعارها، فيما شهدت البندورة انخفاض على سعرها، مقابل ارتفاع سعر البيض وانخفاض سعر الدجاج.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، كما يلي:

الرقم الصنف     السعر الكيلو بالشيكل  
1 طماطم 2
2 خيار 1.7
3 بصل 1.7
4 كوسا 2
5 باذنجان 1.7
6 فلفل 3
7 جزر 1.5
8 ثوم 6
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 3
12 ليمون 2.5
13 ملوخية 2
14 فصوليا 4
15 بيض 12
16 دجاج 11.5
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7

 

 

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