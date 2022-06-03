أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 3-6-2022

حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 3-6-2022، على ثبات أسعارها، فيما شهدت البندورة انخفاض على سعرها، مقابل ارتفاع سعر البيض وانخفاض سعر الدجاج.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، كما يلي: