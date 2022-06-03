الطقس: أجواء حارة نسبياً اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 3-6-2022، أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل صباحاً سرعان ما يتحول الى حار نسبياً بشكل عام خلال ساعات النهار مع ظهور للسحب المتفرقة أحياناً في السماء، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجدداً ليسود طقس معتدل بشكل عام ومنعش في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم.

السبت: 4-6-2022

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، ويسود طقس معتدل صباحاً سرعان ما يتحول الى حار بشكل عام خلال ساعات النهار مع ظهور لبعض السحب في السماء، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجدداً ليسود طقس معتدل بشكل عام ومنعش في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم

الأحد: 5-6-2022

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، ويسود طقس معتدل صباحاً سرعان ما يتحول الى حار بشكل عام خلال ساعات النهار مع ظهور لبعض السحب في السماء، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجدداً ليسود طقس معتدل بشكل عام ومنعش في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم