سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 3-6-2022

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم الجمعة 3يونيو 2022 ، شهد سعر صرف الدولار استقرارا في سوريا خلال مستهل تداولات الجمعة 3 يونيو 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

و استقر سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3955 ليرة للشراء، و3990 ليرة للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس ، بحسب منصة "liranews" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

تراجع سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليهبط إلى 4220 ليرة للشراء، و4263 ليرة للبيع، مقابل 4237 ليرة للشراء، و4280 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) لينزل إلى 4947 ليرة للشراء، و5001 ليرة للبيع، مقابل 4969 ليرة للشراء، و5023 ليرة للبيع عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 1053 ليرة للشراء، و1065 ليرة للبيع، وهو السعر نفسه بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1074 ليرة للشراء، و1086 ليرة للبيع، دون أي تغير يذكر على سعر إغلاق تداولات أمس.

وانخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليهبط إلى 12914 ليرة للشراء، و13054 ليرة للبيع، مقابل 12916 ليرة للشراء، و13056 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس.