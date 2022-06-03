طالع سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري اليوم الجمعة 3 يونيو 2022

تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 يونيو/حزيران 2022 لدى البنك المركزي وفي السوق الموازية (السوداء).

و هبط سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 155.85 دينار للشراء، و155.88 دينار للبيع، مقابل 155.94 دينار للشراء، و155.97 دينار للبيع، أمس بحسب موقع بنك الجزائر "bank-of-algeria.dz".

كما انخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 191.70 دينار للشراء، و193.83 دينار للبيع، مقابل 193.20 دينار للشراء، و195.35 دينار للبيع، أمس بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

و قفز سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 145.39 دينار للشراء، و145.41 دينار للبيع، مقابل 145.25 دينار للشراء، و145.26 دينار للبيع، أمس.

واستقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس.

وتباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 183.19 دينار للشراء، و183.23 دينار للبيع، مقابل 183.14 دينار للشراء، و183.25 دينار للبيع، أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 224.69 دينار للشراء، و227.19 دينار للبيع، مقابل 226.81 دينار للشراء، و229.33 دينار للبيع، أمس.

بينما ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 38.76 دينار للشراء، و38.77 دينار للبيع، مقابل 38.72 دينار للشراء، و38.73 دينار للبيع، أمس.

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع، مقابل 48 دينارا للشراء، و48.53 دينار للبيع، أمس.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 39.57 دينار للشراء، و39.59 دينار للبيع، 39.54 دينار للشراء، و39.55 دينار للبيع، أمس.

ونزل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع، مقابل 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 474.85 دينار للشراء، و475.05 دينار للبيع، مقابل 474.68 دينار للشراء، و474.53 دينار للبيع، أمس.

ونزل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 587.82 دينار للشراء، و954.36 دينار للبيع، مقابل 587.91 دينار للشراء، و954.44 دينار للبيع، أمس.